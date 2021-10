Italgas: player distribuzione gas di 13 Paesi insieme per promuovere potenziale dell'idrogeno in Europa

Daniela La Cava 20 ottobre 2021 - 08:46

MILANO

Al via l'alleanza per promuovere il potenziale dell'idrogeno in Europa. Gli operatori della distribuzione del gas di 13 Paesi europei, tra cui il maggiore player italiano Italgas, hanno dato vita all’iniziativa “Ready4H2”, un progetto che si prefigge di combinare le rispettive competenze e stabilire come, partendo da reti di distribuzione del gas Hydrogen Ready, si possa contribuire alla costruzione di un solido mercato europeo dell’idrogeno. Con questa iniziativa, si legge nella nota, i distributori vogliono assicurarsi che le loro competenze peculiari e quelle sviluppate attraverso i rapporti di collaborazione con tutti gli altri attori della filiera dell’idrogeno vengano messe a disposizione dei decisori europei e nazionali nell’ambitodel processo di definizione delle politiche pubbliche a supporto di un’economia dell’idrogeno.