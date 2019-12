Italgas: perfezionato l’accordo per l’ingresso di Marguerite II nelle società controllate operanti in Sardegna

Alessandra Caparello 18 dicembre 2019 - 16:27

Italgas e il fondo Marguerite II hanno perfezionato oggi l’accordo per l’ingresso del fondo nell’azionariato di Medea e Gaxa, le società del Gruppo che operano in Sardegna nell’ambito rispettivamente della istribuzione e della vendita di gpl, aria propanata e, dopo l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, anche di gas naturale.L’accordo comporta l’acquisizione da parte di Marguerite II del 48,15% del capitale sociale di Medea e Gaxa, con il versamento di un corrispettivo di complessivi 25 milioni di euro circa e successivi aumenti di capitale per complessivi 44 milioni di euro circa, di cui circa 11 milioni di euro versati in data odierna, destinati a finanziare pro-quota gli investimenti previsti per l’isola dal Piano Industriale Italgas 2019-2025.L’operazione, annunciata lo scorso 1 agosto, è stata perfezionata a seguito del verificarsi delle condizioni previste nell’accordo, si legge nella nota. Ai fini dell’operazione, il valore (enterprise value) attribuito al 100% degli asset al 31.12.2018 è pari a 91,2 milioni di euro, a cui va aggiunto il valore delle acquisizioni effettuate nel corso del 2019 del ramo d’azienda di Isgas, titolare delle concessioni per la distribuzione del gas nei comuni di Cagliari, Nuoro e Oristano.