Italgas: nuovo piano strategico 2021-2027 con investimenti per 7,9 mld

simone borghi 15 giugno 2021 - 14:59

È stato presentato oggi dall’ad di Italgas, Paolo Gallo il Piano Strategico del Gruppo per il periodo 2021-2027 che prevede un programma di investimenti di 7,9 miliardi di euro, in aumento di 0,4 miliardi di euro rispetto al precedente Piano presentato lo scorso ottobre. L’incremento degli investimenti è guidato dalla digitalizzazione, con l’obiettivo di completare nel 2022 la trasformazione digitale degli asset e rendere Italgas a tutti gli effetti un protagonista della transizione energetica; un piano in linea con gli obiettivi europei di decarbonizzazione e di sviluppo di gas rinnovabili come biometano, metano sintetico e idrogeno verde. Dei complessivi 7,9 miliardi di euro di investimenti, 2 miliardi di euro saranno dedicati alle gare Atem e oltre 1,4 miliardi di euro per la digitalizzazione delle reti (+32% rispetto al precedente Piano).Il piano prevede la riduzione del 30% delle emissioni di gas a effetto serra e del 25% del consumo energetico. Il primo step nella strategia di crescita nel settore dell’efficienza energetica sarà l’acquisizione della ESCo Ceresa. Inoltre, verrà centralizzato in un nuovo veicolo societario tutte le attività di Information Technology del Gruppo. Il piano prevede anche una forte attenzione alla Gender Equality e focus sulla formazione (600 mila ore). Infine, il gruppo prevede di ottimizzare la struttura finanziaria e ricorrere a strumenti caratterizzati da profili di Sostenibilità. Politica dei dividendi confermata fino al 2023.