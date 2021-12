Italgas: "nessun intervento sulla rete nei 5 giorni precedenti"

Daniela La Cava 14 dicembre 2021 - 07:40

MILANO (Finanza.com)

"In relazione alle notizie diffuse in queste ore circa presunti lavori di manutenzione eseguiti da Italgas sulla rete di Ravanusa nei 5 giorni precedenti l’evento, non vi è evidenza di lavori eseguiti sulla rete stradale, ma unicamente interventi routinari eseguiti su contatori domestici e su alcune valvole stradali da eseguire con cadenza periodica. Detti interventi, si sono svolti nell’abitato di Ravanusa in vie distanti dal luogo dell’evento". Lo precisa Italgas Reti in una nota nella quale indica che gli interventi effettuati rientrano tra quelli ciclici di manutenzione programmata, sono riferiti alle verifiche di manovrabilità delle valvole di rete e non comportano interventi sulle tubazioni. Nel dettaglio, precisa ancora la società, gli interventi consistono nelle seguenti operazioni: ispezione e pulizia del pozzetto; ingrassaggio della valvola; e verifica di manovrabilità della valvola.