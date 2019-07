Italgas lancia bond a 11 anni

Daniela La Cava 17 luglio 2019 - 14:28

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha annunciato il lancio di una nuova emissione obbligazionaria a 11 anni destinata a investitori istituzionali. In una nota la società mette in evidenza gli elementi principali dell'operazione del collocamento, tra cui la scadenza ad aprile 2030 e l'importo di 500 milioni di euro. Italgas ha rating ‘BBB+’ con outlook stabile per Fitch e ‘Baa2’ con prospettive stabili per Moody’s.