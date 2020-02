Italgas: intesa con A2a per cessione reciproca di asset

Daniela La Cava 31 gennaio 2020 - 14:21

Italgas e A2a hanno concluso l’accordo per la cessione reciproca di alcuni asset al fine di rafforzare i rispettivi core business. In particolare, Italgas Reti (Gruppo Italgas) ha ceduto ad A2a Calore & Servizi (Gruppo A2a) l’insieme delle attività di teleriscaldamento gestite nel comune di Cologno Monzese (Milano); contestualmente, Unareti (Gruppo A2a) ha ceduto a Italgas Reti le attività di distribuzione del gas naturale gestite in sette Comuni appartenenti all’ATEM Alessandria 4.Nel comunicato congiunto si legge che l’operazione, annunciata lo scorso 8 ottobre, è stata perfezionata a seguito del verificarsi delle condizioni sospensive previste.