Italgas: in nuovo piano al 2026 investimenti per 7,5 mld. Politica dividendi "attraente, in crescita e sostenibile"

Daniela La Cava 30 ottobre 2020 - 09:46

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha approvato anche il nuovo piano strategico 2020-2026 che prevede un programma di investimenti di 7,5 miliardi di euro con un incremento di 1,1 miliardi di euro rispetto al precedente. Più investimenti, si legge nella nota del gruppo, che rafforzano ulteriormente la leadership del gruppo a livello italiano ed europeo e apre a nuove prospettive di sviluppo e di crescita. Il piano integra i fattori ambientali, sociali e di governance per rafforzare il ruolo strategico del settore della distribuzione del gas nel processo di transizione energetica verso un’economia decarbonizzata.La società entra nel dettaglio del nuovo piano 2020-2026 e spiega che è strutturato su quattro direttrici principali: sviluppo del core business attraverso la crescita organica (estensione e manutenzione della rete e incremento dei punti di riconsegna serviti), M&A, gare ATEM e opportunità all’estero; trasformazione digitale e innovazione tecnologica che permetteranno a Italgas di giocare un ruolo chiave nella transizione energetica; nuove opportunità di sviluppo valorizzando nei settori idrico e dell’efficienza energetica le competenze del Gruppo; struttura finanziaria solida ed efficiente per sostenere le opportunità di crescita e continuare a garantire un adeguato ritorno per gli azionisti.Per quanto riguarda la politica dei dividendi "riflette l'impegno di Italgas a garantire agli azionisti una remunerazione attraente, in crescita e sostenibile". Partendo da questo presupposto, la società ha stabilito una nuova politica quadriennale (2020-23) in aumento basata su un pay out del 65% e con DPS minimo pari a quello distribuito nel 2020 incrementato del 4% all’anno.