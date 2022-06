Italgas: il 15 giugno arriva il nuovo piano al 2028, focus su investimenti

Italgas presenterà il 15 giugno il nuovo piano strategico 2022-2028. E in attesa che la società indichi le linee guida future, gli analisti di Barclays hanno confermato la raccomandazione equal weight, con target price di 5,9 euro.

“Prevediamo un leggero aumento nel piano dei capex totali, guidato da maggiori investimenti nella sua nuova controllata greca Depa”, sottolineano gli esperti della banca inglese che si attendono inoltre “una riallocazione del capitale dalle attività di distribuzione del gas in Italia verso la sua diversificazione internazionale”. Secondo le stime di Barclays, il piano di investimenti è atteso a quota 8,3 miliardi di euro, con un aumento atteso del 5 per cento. Sono state riviste al rialzo del 4% le previsioni sull’utile per azione (Eps) al 2023.