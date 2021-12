Italgas: firmato contratto d’acquisto del 100% della greca Depa Infrastructure

Redazione Finanza 10 dicembre 2021 - 14:33

Italgas ha annunciato di avere sottoscritto il contratto d’acquisto (sale and purchase agreement) del 100% di Depa Infrastructure in possesso di Hellenic Republic Asset Development Fund (HRADF) ed Hellenic Petroleum (HELPE), per un corrispettivo (equity value) di 733 milioni di euro. L’intesa è stata firmata dall’amministratore delegato di Italgas, Paolo Gallo, e dal ceo di Italgas Reti, Pier Lorenzo Dell’Orco, dal ceo di HRADF, Dimitris Politis, dal general manager of strategic planning and group development di HELPE, George Alexopoulos, dal Group General Counsel di HELPE, John Apsouris, a seguito della conclusione della gara per la privatizzazione di DEPA Infrastructure e all’individuazione, avvenuta lo scorso 9 settembre da parte di HRADF e HELPE, di Italgas quale preferred bidder dell’operazione.