Italgas e Terna in rosso in Borsa, Goldman Sachs dice sell

Daniela La Cava 9 agosto 2019 - 11:56

MILANO (Finanza.com)

Giornata sotto pressione a Piazza Affari anche per Terna e Italgas che cedono rispettivamente il 3,10% e oltre il 4,8% dopo la bocciatura di Goldman Sachs. Gli analisti della banca americana hanno tagliato il rating da neutral a sell su Terna e Italgas, rivedendo anche i target price a 12 mesi rispettivamente a 5,25 euro (da 5,55 euro) e a 5,25 (da 5,20). Un doppio taglio motivato dagli esperti dai 'rischi sui ritorni consentiti' per il settore in Italia. Per Snam è stato confermato il rating sell, ma il prezzo obiettivo è passato da 3,65 a 4,25 euro.