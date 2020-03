Italgas: donazione per ospedali di Torino, Milano e Padova in prima linea nell’emergenza Coronavirus

simone borghi 13 marzo 2020 - 11:30

MILANO (Finanza.com)

Un contributo a sostegno della lotta contro il diffondersi del Coronavirus. È quanto ha deciso di offrire Italgas con una donazione agli ospedali Amedeo di Savoia-Asl Città di Torino, Sacco di Milano e all'Azienda Ospedaliera di Padova, tre delle tante strutture ospedaliere impegnate in prima linea nel fronteggiare la diffusione del Covid-19.“In un momento così complesso e critico per l’Italia – ha commentato l’Amministratore Delegato di Italgas, Paolo Gallo – siamo tutti chiamati a fare la nostra parte, come singoli e come azienda, e adoperarci affinché questa sfida si possa vincere insieme nel più breve tempo possibile. Fin dal sorgere dell’emergenza Italgas ha assunto misure e provvedimenti necessari a tutelare la salute delle proprie persone e, al contempo, garantire la continuità di un servizio essenziale per le comunità. Con questa donazione vogliamo essere al fianco di medici e infermieri e di tutti coloro che affrontano le difficoltà con energia e spirito costruttivo, vogliamo far parte con loro di una grande e solidale comunità”.