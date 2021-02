Italgas: conclusa tender offer, riacquistati titoli per complessivi 256 mln

Redazione Finanza 15 febbraio 2021 - 15:16

MILANO (Finanza.com)

La tender offer di Italgas (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) si è conclusa con una percentuale di adesione superiore al 58% delle obbligazioni in circolazione in scadenza nel gennaio 2022. Includendo anche le obbligazioni con scadenza 2024, il riacquisto di titoli ammonta complessivamente a nominali quasi 256 milioni di euro.L’operazione, che rappresenta il secondo esercizio di liability management effettuato da Italgas, è stata annunciata lo scorso 5 febbraio contestualmente all’emissione obbligazionaria “dual tranches” da nominali 500.000.000 di euro cadauna, con scadenza rispettivamente febbraio 2028 e febbraio 2033. Grazie all’effetto combinato delle due operazioni, si legge nella nota, la società ha potuto ridurre il rischio di rifinanziamento ed estendere, contemporaneamente, la durata media del proprio indebitamento.