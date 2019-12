Italgas, conclusa con successo nuova emissione obbligazionaria da 500 milioni

Valeria Panigada 3 dicembre 2019 - 07:46

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha concluso con successo il lancio di una nuova emissione obbligazionaria con scadenza 2031 per un ammontare di 500 milioni di euro. L’operazione rappresenta l’emissione con maggiore durata tra quelle finora realizzate e ha fatto registrare una domanda superiore a 1,5 miliardi di euro, con un’elevata qualità e un’ampia diversificazione geografica degli investitori. Il bond prevede un tasso fisso con una cedola annua pari all’1%. I proventi così raccolti saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto di due titoli obbligazionari di nominali 750 milioni di euro (scadenza 2022) e 650 milioni di euro (scadenza 2024), oggetto di una Tender Offer avviata ieri.