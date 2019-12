Italgas: avvia un’offerta di riacquisto e lancia bond a tasso fisso

Daniela La Cava 2 dicembre 2019 - 10:21

Italgas ha annunciato di avere avviato questa mattina un’offerta di acquisto rivolta ai portatori dei titoli obbligazionari emessi dal gruppo, a valere sul proprio programma Euro Medium Term Note: 750.000.000 0,500%, in scadenza il 19 gennaio 2022, totalmente da rimborsare (XS1551917245); e 650.000.000 1,125%, in scadenza il 14 marzo 2024, totalmente da rimborsare (XS1578294081). L’importo massimo accettato, si legge in una nota, sarà definito da Italgas secondo i termini e le condizioni contenuti nel Tender Offer Memorandum datato 2 dicembre 2019, soggetto alle limitazioni all’offerta e alla distribuzione applicabili.Contestualmente, la società ha lanciato sul mercato una nuova emissione obbligazionaria a tasso fisso i cui proventi saranno utilizzati, in tutto o in parte, per il riacquisto degli strumenti oggetto di Tender Offer.Le operazioni, conclude la società, sono parte della strategia di Italgas di ottimizzazione della propria struttura del debito ed estendono la scadenza del profilo finanziario della società.Il collocamento, rivolto ai soli investitori istituzionali, è organizzato e diretto, in qualità di joint bookrunners da Bnp Paribas, J.P. Morgan Securities, Unicredit Bank, Banca IMI, Citigroup Global Markets Limited, Goldman Sachs International, Mediobanca e Société Générale.