Italgas: adesione a offerta superiore al 60% per obbligazioni in scadenza al 2022

Daniela La Cava 10 dicembre 2019 - 14:20

MILANO (Finanza.com)

La Tender Offer di Italgas (rating BBB+ per Fitch, Baa2 per Moody’s) si è conclusa "con risultati estremamente positivi, avendo registrato una percentuale di adesione superiore al 60% per le obbligazioni in scadenza nel gennaio 2022 e superiore al 25% per quelle in scadenza nel marzo 2024". Complessivamente, il riacquisto di titoli ammonta a nominali 650,695 milioni di euro. Lo si apprende in una nota stampa di Italgas.Grazie a questa operazione, che rappresenta il primo esercizio di Liability Management effettuato da Italgas e che fa seguito all’emissione obbligazionaria da 500 milioni, con scadenza dicembre 2031 lanciata lo scorso 2 di-cembre 2019, la società prosegue nella sua strategia di ottimizzazione della struttura del debito, riducendo il rischio di rifinanziamento ed estendendo, contemporaneamente, la durata media del proprio indebitamento. Per effetto di quanto concordato, si legge in una nota, Italgas regolerà l’intero importo per cassa.