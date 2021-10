Italgas: a.d. Gallo, diciannovesimo trimestre di crescita consecutiva

Daniela La Cava 27 ottobre 2021 - 08:50

MILANO (Finanza.com)

"Il diciannovesimo trimestre di crescita consecutiva per Italgas dal ritorno in Borsa è la migliore dimostrazione di una società che ha proseguito nel suo percorso di sviluppo e trasformazione – avviato nel 2017 – anche durante la più grave emergenza sanitaria che il mondo abbia conosciuto in epoca recente", ha commentato Paolo Gallo, amministratore Delegato di Italgas, sottolineando che pur in un contesto macroeconomico e finanziario caratterizzato da una perdurante volatilità, abbiamo superato quota 610 milioni di euro di investimenti, per mantenere l’obiettivo del 2022: fare di Italgas la prima utility al mondo con un network completamente digitalizzato"."Da settembre il nostro orizzonte va al di là dell’Italia - ha aggiunto il manager - siamo stati indicati quali 'preferred bidder' nella gara per la privatizzazione di Depa Infrastructure in Grecia. Metteremo a disposizione di quel Paese il nostro know how e sosterremo il processo di decarbonizzazione attraverso reti native digitali, pronte in un futuro non lontano ad accogliere gas rinnovabili come biometano, idrogeno verde e metano sintetico".