Italgas acquisisce da Sienergas le attività di distribuzione del gas naturale

simone borghi 1 agosto 2019 - 12:58

MILANO (Finanza.com)

Italgas ha sottoscritto oggi un accordo vincolante per l'acquisizione da Sienergas Distribuzione del ramo d’azienda relativo alle attività di distribuzione del gas naturale nel comune di Cannara (Perugia). L'infrastruttura oggetto dell’accordo si estende per 35 chilometri e serve circa 1.500 utenze.A Piazza Affari il titolo Italgas viaggia in rialzo dello 0,9% a 5,78 euro, sovraperformando l’andamento del Ftse Mib che avanza dello 0,3%.