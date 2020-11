Italgas: Barclays, messaggi positivi da nuovo piano. Target rivisto al rialzo a 5,4 euro

Daniela La Cava 2 novembre 2020 - 11:59

MILANO (Finanza.com)

Messaggi positivi dall'aggiornamento del piano strategico, con un piano d'investimenti di qualità per Italgas. Questo il commento degli analisti di Barclays che hanno confermato la raccomandazione equal weight e rivisto al rialzo del 2%, da 5,3 a 5,40 euro, su Italgas dopo il nuovo business plan.Venerdì scorso Italgas ha approvato il nuovo piano strategico 2020-2026 che prevede un programma di investimenti di 7,5 miliardi di euro, con un incremento di 1,1 miliardi di euro rispetto al precedente. Quanto alla politica dei dividendi "riflette l'impegno di Italgas a garantire agli azionisti una remunerazione attraente, in crescita e sostenibile". In particolare, la società ha stabilito una nuova politica quadriennale (2020-23) in aumento basata su un pay out del 65% e con DPS minimo pari a quello distribuito nel 2020 incrementato del 4% all’anno.