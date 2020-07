Italags alla prova dei conti, titolo si scalda in vista di possibili nuove gare gas

Valeria Panigada 27 luglio 2020 - 09:58

MILANO (Finanza.com)

Italgas in evidenza a Piazza Affari. In una seduta poco mossa, il titolo della società del gas si muove in controtendenza mostrando un progresso di oltre 2 punti percentuali in area 5,37 euro, in attesa dei conti che verranno diffusi oggi pomeriggio. A sostenere gli acquisti è il possibile intervento del governo nel Decreto Semplificazioni per far ripartire le gare gas.Secondo Quotidiano Energia ci sarebbe stato un incontro al ministero dello Sviluppo Economico fra Arera, Antitrust e Associazioni dei comuniper definire l'intervento da effettuare nel Decreto Semplificazioni, dove inserire un emendamento che intervenga su alcuni temi urgenti. Tra i possibili interventi del governo anche quello per far ripartire le gare gas. Mercoledì ci sarebbe un secondo incontro fra il Ministero dello Sviluppo ed Arera per presentare una proposta congiunta."Se confermata - commentano oggi gli analisti di Equita - si tratterebbe di una novità molto importante per il settore ed Italgas in particolare perché si tratterebbe della volontà del governo di avviare le gare gas, trigger molto importante per la crescita di Italgas". La sim milanese ha sul titolo Italgas un rating Hold (tenere in portafoglio) con target price a 5,9 euro.