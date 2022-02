Istat: produzione nelle costruzioni in crescita per il quinto mese consecutivo

Redazione Finanza 18 febbraio 2022 - 10:14

MILANO (Finanza.com)

A dicembre 2021 l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni in Italia cresce per il quinto mese consecutivo, raggiungendo il livello più elevato da maggio 2012. Secondo i dati diffusi dall'Istat, a dicembre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni ha mostrato una crescita dello 0,3% rispetto a novembre. Nella media del quarto trimestre del 2021 la produzione nelle costruzioni è aumentata del 4,2% rispetto al trimestre precedente.Su base tendenziale, l’indice grezzo ha registrato una crescita del 23,6%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario è salito del 19,3% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 22, contro i 21 di dicembre 2020).