Istat: pressione fiscale a record dal 2015, Berlusconi: la prova che governo a trazione Cinquestelle fa male al paese'

Laura Naka Antonelli 26 giugno 2019 - 12:59

MILANO (Finanza.com)

Nei primi tre mesi del 2018, la pressione fiscale si è attestata al 38,0%, in rialzo di 0,3 punti percentuali su base annua. Si tratta del record dal 2015. E' quanto ha reso noto l'Istat, precisando che anche in questo caso vale solo il confronto annuo, tra stessi trimestri.Nel primo la pressione fiscale, come sempre si osserva, mostra un livello più basso rispetto al resto dell'anno. Il dato è uno schiaffo in faccia al vicepremier Matteo Salvini, che si è sempre vantato della politica economica della Lega, incentrata sul taglio delle tasse.Il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi non ha mancato di accusare l'esecutivo giallo-verde:"Come previsto, ecco la certificazione che questo governo a trazione Cinquestelle sta facendo male al Paese. Nei primi 3 mesi del 2019 la pressione fiscale è aumentata dello 0,3%. È il contrario di quanto garantito dal programma di centrodestra, firmato anche dalla Lega, presentato come impegnativo agli elettori italiani per ottenerne il voto alle scorse elezioni nazionali".