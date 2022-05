Istat: presidente Blangiardo, "inflazione si sta allargando"

Redazione Finanza 5 maggio 2022 - 10:05

MILANO (Finanza.com)

“La guerra e quel che ha provocato ha inserito degli elementi che appunto non erano previsti e che hanno creato delle variabili di disturbo, mettiamola così, l'inflazione tanto per prenderne una è certamente quella più evidente. E non è più solo un’inflazione da gas, per dirlo alla buona, da prezzo del gas, ma è un'inflazione che da lì si sta allargando progressivamente anche al resto, al carrello della spesa, peraltro in maniera differenziale rispetto ai più o meno benestanti perché alcuni beni essenziali che sono cresciuti di prezzo sono un po' i beni che spesso rientrano comunque necessariamente nei consumi primari delle famiglie. È stato un colpaccio mettiamola così, anche se ripeto qualche segnale buono viene fuori perché poi alla fine basti vedere i dati sull'occupazione di qualche giorno fa. Se non ci fosse stato questo tipo di situazione probabilmente avremmo rialzato la testa anche in maniera buona”. Lo ha sottolineato Gian Carlo Blangiardo, presidente dell'Istat, nel corso di '24 Mattino' su Radio 24.