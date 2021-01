Istat: oltre 3 milioni di dipendenti presenti nelle istituzioni pubbliche attive nel 2018

Alessandra Caparello 26 gennaio 2021 - 12:41

MILANO (Finanza.com)

Nel 2018 le istituzioni pubbliche attive in Italia sono 13.496 e i dipendenti ammontano a 3.457.498 (dato medio annuo), più della metà (54,4%) si concentrano nelle Amministrazioni dello Stato (incluse nel settore S13).Così rende noto l’Istat secondo cui il 47,5% delle istituzioni pubbliche ha meno di 10 dipendenti. Si tratta in prevalenza di piccoli Comuni e di unità come ordini e collegi professionali provinciali, Automobile Club provinciali, ecc. (che non appartengono al settore S13).