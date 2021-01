Istat: nel terzo trimestre pressione fiscale pari al 39,3%, in calo di 0,4 punti percentuali

Alessandra Caparello 8 gennaio 2021 - 10:43

MILANO (Finanza.com)

Nelterzo trimestre del 2020, la pressione fiscale è stata pari al 39,3%, in riduzione di 0,4 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Così rende noto l’Istat secondo cui il reddito disponibile delle famiglie consumatrici è aumentato del 6,3% rispetto al trimestre precedente, mentre la spesa per consumi finali delle famiglie è cresciuta del 12,1%. Di conseguenza, la propensione al risparmio delle famiglie consumatrici è stata pari al 14,6%, in diminuzione di 4,4 punti percentuali rispetto al trimestre precedente, ma in crescita di 6,5 punti rispetto al terzo trimestre del 2019.