Istat: nel quarto trimestre variazione acquisita del PIL positiva per il 2021, pari al 2,3%

Alessandra Caparello 9 marzo 2021 - 11:53

MILANO (Finanza.com)

In Italia, nel quarto trimestre, il prodotto interno lordo (Pil) ha segnato una flessione determinata dai contributi negativi sia della domanda interna sia di quella estera netta. Così l’istat nella sua Nota mensile sull’andamento dell’economia italiana rivelando che l’attuale livello del Pil implica una variazione acquisita positiva per il 2021, pari al 2,3%.Il calo dei consumi delle famiglie è stato fortemente concentrato nelle spese per servizi e per alcune tipologie di beni, come ad esempio abbigliamento e calzature.