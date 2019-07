Istat: migliora a luglio clima fiducia consumatori e imprese

Daniela La Cava 26 luglio 2019 - 10:06

MILANO (Finanza.com)

A luglio si registra un miglioramento complessivo del clima di fiducia sia per le imprese sia per i consumatori in Italia. Secondo i dati diffusi dall'Istat l'indice del clima di fiducia dei consumatori è passato da 109,8 a 113,4 punti e anche per l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha mostrato una dinamica positiva (da 99,3 a 101,2)."Per quanto riguarda le imprese - segnala l'Istat nel suo commento - il miglioramento è generalizzato a tutti i settori con l’eccezione della manifattura dove l’indice continua a diminuire, seppure lievemente. Si evidenzia un aumento delle attese su ordini e produzione diffuso a tutti i settori. Con riferimento ai consumatori, l’indice di fiducia torna ad aumentare, riportandosi sui livelli di inizio anno. Il recupero della fiducia è condizionato positivamente dalle opinioni sulla situazione economica dell’Italia".