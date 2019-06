Istat: inflazione rallenta a maggio, +0,1% m/m (lettura preliminare)

Daniela La Cava 31 maggio 2019 - 12:05

MILANO (Finanza.com)

Rallenta l'inflazione in Italia a maggio. Secondo le stime preliminari diffuse questa mattina dall'Istat, l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, ha mostrato un aumento dello 0,1% su base mensile e dell’0,9% su base annua (era +1,1% del mese precedente). "Alla base della decelerazione dell’inflazione a maggio ci sono soprattutto fattori stagionali e di calendario nei servizi di trasporto e in quelli della filiera turistica, di segno opposto a quelli osservati in aprile", commenta l'Istat.