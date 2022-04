Istat: fatturato industria cresce ancora ad aprile

Redazione Finanza 28 aprile 2022 - 11:26

Prosegue a febbraio la crescita congiunturale del fatturato dell’industria italiana, i cui livelli raggiungono il valore massimo dall’inizio della serie storica (gennaio 2000). Stando ai dati diffusi stamattina dall'Istat, nel mese di febbraio il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, ha mostrato un aumento del 2,8% in termini congiunturali, con un andamento positivo su entrambi i mercati (+2,5% quello interno e +3,6% quello estero).Corretto per gli effetti di calendario, il fatturato totale è cresciuto in termini tendenziali del 20,9%, con incrementi del 21,4% sul mercato interno e del 20,2% su quello estero.