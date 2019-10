Istat: deficit-Pil scende al 4% in primo semestre 2019, sale la pressione fiscale

Laura Naka Antonelli 4 ottobre 2019 - 11:54

MILANO (Finanza.com)

Nei primi due trimestri del 2019 le Amministrazioni pubbliche, hanno registrato un indebitamento netto pari al 4% del Pil, in miglioramento rispetto al 4,2% dello stesso periodo del 2018. E' quanto ha reso noto l'Istat.Nei primi sei mesi del 2019, in termini di incidenza sul Pil, il saldo corrente e il saldo primario sono risultati negativi e pari il primo a -0,9% (-1,2% nel corrispondente periodo del 2018) e il secondo al -0,4% (-0,6% nello stesso periodo del 2018).Riguardo al secondo trimestre, l'Istat ha comunicato che l'indebitamento netto delle Amministrazioni Pubbliche in rapporto al Pil è stato pari all'1,1% (1,3% nello stesso trimestre del 2018).Dalla nota dell'Istat è emerso anche che la pressione fiscale dell'Italia è salita nel secondo trimestreal 40,5%, in aumento di 0,3 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.Complessivamente, nei primi due trimestri del 2019, la pressione fiscale risulta pari al 38,6% del Pil, in aumento di 0,5 punti percentuali rispetto ai 38,1 del 2018.