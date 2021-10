Istat: cresce il reddito disponibile delle famiglie e il potere d'acquisto, in calo la propensione al risparmio

Alessandra Caparello 5 ottobre 2021 - 10:33

MILANO (Finanza.com)

Cresce nel secondo trimestre il reddito disponibile delle famiglie dello 0,5% rispetto al trimestre precedente e il loro potere d’acquisto aumentato dello 0,1%, mentre la crescita sostenuta dei consumi finali ha sospinto al ribasso la propensione al risparmio, stimata al 12,9%, in flessione di 4,1 punti percentuali rispetto al trimestre precedente. Così l’Istat secondo cui corrispondentemente, la spesa per consumi finali è aumentata in termini nominali del 5,4%.