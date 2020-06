Istat: ad aprile marcata diminuzione dell’occupazione. Crescono gli inattivi

Alessandra Caparello 3 giugno 2020 - 10:17

MILANO (Finanza.com)

Forte calo ad aprile dell’occupazione in Italia. Secondo quanto rivela l’Istat si rafforza il calo delle persone non occupate in cerca di lavoro già registrato a marzo, con una ulteriore forte crescita dell’inattività.Il calo dell’occupazione (-1,2% pari a -274mila unità) è generalizzato e coinvolge donne (-1,5%, pari a -143mila), uomini (-1,0%, pari a -131mila), dipendenti (-1,1% pari a -205mila), indipendenti (-1,3% pari a -69mila) e tutte le classi d’età, portando il tasso di occupazione al 57,9% (-0,7 punti percentuali). Calano le persone in cerca di lavoro (-23,9% pari a -484mila unità) soprattutto tra le donne (-30,6%, pari a -305mila unità) rispetto agli uomini (-17,4%, pari a -179mila), con un calo in tutte le classi di età. Il tasso di disoccupazione scende al 6,3% (-1,7 punti) e, tra i giovani, al 20,3% (-6,2 punti). In crescita anche gli inattivi che arrivano a segnare le 746mila unità (+5,4%).