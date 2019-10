Istat: a ottobre fiducia imprese torna a salire per la prima volta da luglio, bene manifattura

Daniela La Cava 30 ottobre 2019 - 10:09

MILANO (Finanza.com)

"A ottobre 2019, l’indice di fiducia delle imprese torna ad aumentare per la prima volta dallo scorso luglio - commenta l'Istat La crescita coinvolge la gran parte dei settori, ed è trainata dal comparto manifatturiero, da quello dei servizi e dal commercio al dettaglio, caratterizzati da aspettative su ordini e produzione più favorevoli rispetto allo scorso mese. Invece, nelle costruzioni la fiducia è in ripiegamento anche se l’indice rimane comunque su valori storicamente elevati". Questo il commento dopo la pubblicazione dei dati sulla fiducia dei consumatori e delle imprese per il mese di ottobre. "Tra i consumatori, per i quali, nel complesso, le valutazioni sono meno positive rispetto allo scorso mese, la fiducia si riporta sul livello registrato a maggio 2019", aggiunge l'istituto di statistica.Nel mese di ottobre l’indice del clima di fiducia dei consumatori è passato da 112,2 a 111,7 punti, mentre l’indice composito del clima di fiducia delle imprese ha registrato un lieve aumento, da 98,6 a 99.