Istat: a gennaio produzione industriale torna a correre segnando +1,0%

9 marzo 2021

MILANO (Finanza.com)

Nel mese di gennaio 2021, l’Istat stima che l’indice destagionalizzato della produzione industriale aumenta dell’1,0% rispetto a dicembre. Nella media del trimestre novembre-gennaio si registra, invece, una flessione dell’1,7% rispetto ai tre mesi precedenti.L’indice destagionalizzato mensile mostra aumenti congiunturali sostenuti per i beni strumentali (+1,4%) e per quelli di consumo (+1,2%), più contenuto per i beni intermedi (+0,4%); viceversa, si osserva una diminuzione nel comparto dell’energia (-0,8%).