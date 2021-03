Istat: a febbraio in lieve calo le esportazioni a -0,7%. Aumentano le importazioni a +4,2%

Alessandra Caparello 25 marzo 2021 - 10:42

MILANO (Finanza.com)

A febbraio 2021 l’Istat stima, per l’interscambio commerciale con i paesi extra Ue27, un lieve calo congiunturale per le esportazioni (-0,7%) e un aumento per le importazioni (+4,2%).La flessione su base mensile dell’export, dice l’Istituto nazionale di statistica, interessa tutti i raggruppamenti principali di industrie, tranne i beni di consumo non durevoli (+2,5%), ed è dovuta soprattutto alla riduzione delle vendite di energia (-14,4%) e beni intermedi (-2,5%). Dal lato dell’import si rilevano aumenti congiunturali diffusi, i più marcati per beni strumentali (+11,2%), beni di consumo durevoli e non durevoli (per entrambi +3,5%).Nel trimestre dicembre 2020-febbraio 2021, rispetto ai tre mesi precedenti, l’export si riduce del 2,4% e il calo è ampio per beni strumentali (-5,1%) e beni intermedi (-2,8%), mentre si registra un aumento sostenuto per energia (+23,0%).