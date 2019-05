Istat: Pil 2019 previsto a +0,3%, tasso disoccupazione sale a 10,8%

Laura Naka Antonelli 22 maggio 2019 - 10:45

MILANO (Finanza.com)

Nel 2019 il Pil italiano salirà in termini reali dello 0,3%, a fronte di un tasso di disoccupazione che crescerà al 10,8%. E' quanto emerge dal rapporto sulle prospettive per l'economia italiana diramato dall'istituto di statistica.L'occupazione è attesa ai livelli dell'anno precedente (+0,1%).L'attuale scenario di previsione è caratterizzato da alcuni rischi al ribasso rappresentati da una ulteriore moderazione del commercio internazionale e da un possibile peggioramento delle condizioni creditizie legato all'aumento dell'incertezza e all'evoluzione negativa degli scenari politici ed economici internazionali.Nell'anno corrente, prosegue l'Istat, la domanda interna al netto delle scorte fornirebbe l'unico contributo positivo alla crescita del Pil (0,3 punti percentuali), mentre l'apporto della domanda estera netta e quello della variazione delle scorte risulterebbero nulli. Inoltre, nel 2019, la spesa delle famiglie e delle Isp in termini reali è stimata crescere dello 0,5%, in lieve rallentamento rispetto all'anno precedente.