Istat: -1% m/m per fatturato industria a maggio, +40,2% a/a

Redazione Finanza 21 luglio 2021 - 10:08

MILANO (Finanza.com)

L'indice destagionalizzato del fatturato dell’industria diminuisce a maggio, interrompendo la dinamica positiva in atto dalla fine dello scorso anno. Secondo i dati diffusi dall'Istat, a maggio il fatturato dell’industria, al netto dei fattori stagionali, ha mostrato un calo dell'1%, in termini congiunturali. Il calo, spiega l'istituto di statistica, è determinato dall’andamento del mercato interno (-1,9%) mentre si rileva un moderato incremento su quello estero (+0,7%).Corretto per gli effetti di calendario (i giorni lavorativi sono stati 21 contro i 20 di maggio 2020), il fatturato totale è aumenta in termini tendenziali del 40,2% (+41,0% sul mercato interno e +38,6% su quello estero).