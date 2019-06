Irpef: in aumento in 469 Comuni, ma altri potrebbero aggiungersi (Corriere)

Valeria Panigada 4 giugno 2019 - 09:04

MILANO (Finanza.com)

Aumento dell'Irpef in 469 Comuni d'Italia sui 526 che avevano la possibilità per farlo, perché non avevano ancora l’aliquota massima. Questo il primo bilancio, redatto da Il Corriere della Sera, sull'andamento delle addizionali Irpef comunicate finora al Ministero delle Finanze. Tra le città più grandi che hanno rivisto al rialzo le addizionali sui redditi ci sono Barletta, Lecce, Mantova e Rimini. Ma all’appello mancano ancora circa 4.200 municipi, che potrebbero aggiungersi al ritocco. Non è escluso infatti che per motivi elettorali (a fine maggio si sono svolte le elezioni comunali in molte città) la comunicazione al Mef delle nuove aliquote Irpef e dell’imposta sugli immobili sia stata rimandata.