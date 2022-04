Iren: sottoscritta con Intesa Sanpaolo linea credito term loan di tipo sustainability linked

Redazione Finanza 21 aprile 2022 - 17:15

MILANO (Finanza.com)

Iren ha comunicato al mercato di avere sottoscritto con Intesa Sanpaolo una linea di credito term loan di importo pari a 150 milioni di euro, con una durata bullet di 6 anni e collegata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità del gruppo. L’operazione contribuisce a un ulteriore rafforzamento del profilo di liquidità mantenendolo adeguato agli attuali livelli di rating; presenta inoltre condizioni di mercato di assoluto interesse e condizioni contrattuali e di durata allineate agli standard del gruppo."La sottoscrizione di questa linea di credito con Intesa Sanpaolo, rafforza il nostro impegno per lo sviluppo sostenibile, parte integrante del nostro piano industriale, e conferma il commitment di Iren nel consolidamento del proprio modello di business che considera la sostenibilità come leva strategica anche di carattere finanziario per la creazione di valore a vantaggio di tutti i nostri stakeholder", ha commentato Gianni Vittorio Armani, amministratore delegato di Iren.