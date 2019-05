Iren: ok dai soci a bilancio 2018 e dividendo. Renato Boero è il nuovo Presidente

simone borghi 22 maggio 2019 - 16:34

MILANO (Finanza.com)

L’assemblea degli azionisti di Iren, che si è tenuta oggi a Reggio Emilia, ha approvato il bilancio 2018 e la proposta di dividendo pari a 8,4 centesimi di euro. Il dividendo sarà posto in pagamento a partire dal giorno 26 giugno 2019, con stacco cedola il 24 giugno 2019 e record date il 25 giugno 2019.Con l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2018 si è concluso il mandato del cda in carica. L’assemblea ha provveduto a nominare pertanto Renato Boero alla carica di Presidente del nuovo board della società che rimarrà in carica per gli esercizi 2019, 2020 e 2021 (con scadenza alla data di approvazione del bilancio dell’esercizio 2021). L’assemblea ha determinato il compenso da corrispondere ai quindici consiglieri in 23mila euro annui lordi.Il nuovo cda ha proceduto alla nomina del Vice Presidente, nella persona di Moris Ferretti, e dell’Amministratore Delegato, nella persona di Massimiliano Bianco.