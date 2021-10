Iren inaugura il nuovo impianto di produzione del polimero Bluair

simone borghi 18 ottobre 2021 - 16:02

MILANO (Finanza.com)

È stato inaugurato oggi l’impianto I.Blu (gruppo Iren) di riciclo delle plastiche miste e produzione del polimero Bluair.L’impianto, unico in Italia per tipologia e tecnologia, conferma e rafforza la leadership nazionale del gruppo Iren nel recupero e riciclo degli imballaggi in plastica post-consumo e rappresenta un esempio virtuoso di innovazione ed economia circolare.All’interno del sito di San Giorgio di Nogaro vengono infatti selezionate e trattate le plastiche miste post-consumo che non possono essere avviate nei tradizionali circuiti di riciclo e che, invece, trovano una seconda vita grazie al processo di riciclo attivo nell’impianto I.Blu dal quale si ottiene il polimero Bluair, una materia prima seconda circolare brevettata che può essere utilizzata in sostituzione del carbone come agente riducente e come ottimizzatore di processo nella produzione dell’acciaio.Per il rinnovamento dell’impianto è stato messo in campo un investimento di 12 milioni di euro, e altri 9 saranno investiti per un ulteriore ampliamento previsto nel 2022, per un totale di 21 milioni di euro di investimenti previsti per il sito di San Giorgio di Nogaro.