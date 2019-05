Iren acquista il ramo ambiente di FG Riciclaggi e il 100% di Ferrania Ecologia

simone borghi 22 maggio 2019 - 15:06

MILANO (Finanza.com)

Iren Ambiente, società del gruppo Iren attiva nella gestione integrata dei rifiuti, ha siglato un contratto preliminare con le società FG Riciclaggi e Liguria Ecologia, al fine di acquisire il 100% del capitale sociale di Ferrania Ecologia e il ramo d’azienda di FG Riciclaggi afferente al settore rifiuti.L’operazione, soggetta a condizioni sospensive che dovranno essere verificate entro la fine del mese di maggio, prevede un corrispettivo di circa 6 milioni di euro per l’acquisto dell’intero capitale sociale di Ferrania a valle del conferimento del ramo d’azienda di FG riciclaggi oltre alla stipula di un contratto con Duferco Engineering per la realizzazione del raddoppio del biodigestore di Cairo Montenotte.“Questa ultima operazione - ha dichiarato il Presidente Paolo Peveraro (delegato alle operazioni di M&A) agli sgoccioli del proprio mandato iniziato 3 anni fa – rappresenta un ulteriore passo avanti verso la conferma di Iren quale polo aggregatore all’interno dei suoi territori di riferimento, coerentemente con quanto indicato nel piano industriale e quanto realizzato in questi anni. A conclusione del mio mandato, iniziato 3 anni fa, - prosegue il Presidente- sono orgoglioso di consegnare al Gruppo le premesse per la diciassettesima operazione di M&A. Tali operazioni hanno garantito a Iren un contributo in termini di Ebitda di oltre 120 milioni nel triennio.”