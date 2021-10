Iren acquisisce il 51% di Nove, società del servizio di teleriscaldamento a Grugliasco

Redazione Finanza 12 ottobre 2021 - 13:50

Iren Energia, società controllata interamente da Iren, si è aggiudicata la gara effettuata dal comune di Grugliasco per la cessione del 51% delle quote societarie di Nove. La gara è stata aggiudicata al prezzo di circa 5,4 milioni di euro. Lo si apprende in una nota del gruppo Iren. La società, già detenuta al 49% da Iren Energia che svolgeva anche il ruolo di socio industriale, ha conseguito nel 2020 un Ebitda pari a 1,6 milioni di euro con un indebitamento finanziario pari a 13 milioni di euro, di cui circa 8 milioni di euro verso Iren Energia.Iren avvierà immediatamente l’attuazione del piano industriale di Nove recentemente approvato che prevede un incremento delle volumetrie allacciate alla rete dalle attuali 2,3 Mmc a circa 3,8 Mmc nei prossimi anni. Grazie a questa ulteriore acquisizione, Iren Energia oggi serve più di 700 mila cittadini nell’area metropolitana torinese gestendo circa 70 Mmc di rete teleriscaldata la quale vedrà un ulteriore sviluppo futuro con l’obiettivo di saturare la capacità produttiva degli impianti esistenti.