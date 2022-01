Iren acquisisce Puglia Holding: buona operazione secondo Equita

Alessandra Caparello 17 gennaio 2022 - 10:01

MILANO (Finanza.com)

Iren ha concluso un accordo con European Energy, per l’acquisizione del 100% di Puglia Holding Srl, proprietaria del più grande impianto fotovoltaico in Italia per 103 MW e di un impianto in via di realizzazione per 18.5 MW. Secondo Equita si tratta di una buona operazione.La dimensione dell’impianto è notevole e consente ad Iren di entrare nel mercato rinnovabile con una size interessante considerando l’accesso alla pipeline di European Energy, il totale per IREN raggiunge i 600MW (di cui 437 in pipeline) rispetto al target di 2200 MW annunciato a piano. L’acquisizione continuano gli analisti della Sim milanese, da inoltre accesso ad una pipeline rilevante di progetti, assumendo un valore nel diritto all`implementazione dei progetti di circa €50k/MW.Il giudizio sull’operazione di acquisto è quindi positiva afferma Equita che attende maggiori dettagli da parte della società sull’ammontare di incentivo percepito e sulle caratteristiche degli accordi per la pipeline di sviluppo. Equita infine conferma view positiva sul titolo che al momento a Piazza Affari segna +1% a 2,62 euro.