Iren: Standard Ethics conferma il rating “E+”

Redazione Finanza 30 marzo 2022 - 09:51

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics ha confermato il corporate rating “E+” a Iren. Gli analisti, dopo un riesame delle implementazioni di volta in volta registrate negli ultimi anni, ritengono di non adottare alcuna “action” mantenendo ferma l’attuale valutazione. La multiutility "è pienamente attiva sul piano della sostenibilità (soprattutto ambientale); ha individuato target coerenti alle buone pratiche di settore; offre una adeguata rendicontazione sui temi extra-finanziari; ha gestito il proprio debito emettendo Green Bond correttamente quindi secondo i tradizionali green bond principles offerti dall’International capital market association". È opinione degli analisti che i margini maggiori per futuri miglioramenti riguardino la governance della sostenibilità.