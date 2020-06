Iren: Standard Ethics assegna rating “E+”

Daniela La Cava 11 giugno 2020 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Standard Ethics punta i riflettori su Iren, assegnandole il rating “E+”. Gli analisti di Standard Ethics apprezzano "l’orientamento alla sostenibilità che la multi-utility italiana ha posto in essere negli ultimi anni, come testimoniato anche dai riferimenti agli obiettivi di sviluppo sostenibile (Agenda 2030) e dai richiami - nel Codice Etico - alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo, al Patto Mondiale delle Nazioni Unite e all’Organizzazione Internazionale del Lavoro. Infine, anche la rendicontazione ESG appare adeguata".Si segnalano, si legge nella nota dell'agenzia, ulteriori margini di miglioramento nella governance della sostenibilità e nell’ESG Risk Management. Ambiti in cui la gestione dei rischi copre adeguatamente, attraverso strumenti di governo e procedure, sia le pratiche commerciali di mercato sia le relazioni con gli azionisti di controllo.