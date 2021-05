Iren: Gianni Vittorio Armani è il nuovo amministratore delegato

Daniela La Cava 31 maggio 2021 - 08:06

MILANO (Finanza.com)

Iren comunica di aver ricevuto, lo scorso 29 maggio, dal coordinatore del Patto Parasociale in vigore fra i soci pubblici, formale comunicazione che il “Comitato del Sindacato” (composto da Marco Bucci, sindaco di Genova, Chiara Appendino, sindaco di Torino e Luca Vecchi, sindaco di Reggio Emilia) ha unanimemente designato, Gianni Vittorio Armani quale nuovo amministratore delegato. "Previo accertamento dei requisiti previsti per l’assunzione della carica - si legge nella nota - il consiglio di amministrazione si è riunito in seduta straordinaria per la cooptazione di Armani quale nuovo consigliere di amministrazione e la nomina del medesimo in qualità di amministratore delegato e direttore generale, con conferimento delle relative deleghe e dei poteri".