Iren: Fitch conferma rating BBB con outlook stabile

20 ottobre 2020

MILANO (Finanza.com)

L’agenzia di rating Fitch ha confermato per il Gruppo Iren il rating BBB con outlook stabile. Il giudizio si basa principalmente sull’aggiornamento del piano industriale al 2025 che, in continuità rispetto agli anni precedenti, conferma la prevalenza delle attività regolate e quasi regolate per oltre il 70% del Margine Operativo Lordo e con conseguente limitato impatto degli effetti negativi di mercato derivanti dall’emergenza coronavirus.Fitch valuta positivamente anche il profilo di liquidità del Gruppo.