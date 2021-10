Iren: Anna Tanganelli nuova Chief Financial Officer del gruppo

simone borghi 4 ottobre 2021 - 16:13

MILANO (Finanza.com)

Anna Tanganelli, a partire dal 1° novembre 2021, ricoprirà la carica di Chief Financial Officer del Gruppo Iren e verrà inclusa tra i Dirigenti con Responsabilità Strategiche.Anna Tanganelli vanta un solido background internazionale e una lunga esperienza nel mondo della finanza aziendale, avendo rivestito ruoli di crescente responsabilità sia in Italia che all’estero presso grandi gruppi multinazionali attivi nel settore industriale e finanziario.Più recentemente, Anna Tanganelli ha occupato la posizione di Chief Financial Officer di Magneti Marelli e di Chief Financial Officer della Regione EMEA all’interno del più ampio Gruppo Marelli, nato a seguito della cessione della società di componentistica automotive Magneti Marelli da parte di FCA alla giapponese Calsonic Kansei.