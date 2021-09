Iren-Cva: possibile ripartenza dei colloqui per dar vita ad uno dei più grossi operatori in Italia nel settore

Alessandra Caparello 7 settembre 2021 - 11:11

MILANO (Finanza.com)

La Compagnia Valdostana delle Acque (CVA) ha nominato il nuovo amministratore delegato (Giuseppe Argirò), ex responsabile dei progetti strategici di IREN, ed uno degli attori principali nelle proposte di parternship/Jv discusse in via preliminare da IREN a CVA sotto la guida Bianco. Secondo Equita, la nomina del nuovo CEO di CVA possa favorire una ripartenza dei dialoghi per una possibile operazione fra i 2 gruppi.“Una combinazione tra le due società o anche solo degli assets renewables – sottolineano gli esperti della Sim - darebbe vita ad un dei più grossi operatori in Italia nel settore con possibili sinergie di gestione, procurement, partecipazione tenders e crescita nel settore renewables”. Equita conferma la view positiva su IREN.