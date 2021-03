Irca alla conquista degli States: acquisita In2Food. Vendite stimate a oltre 35 mln di dollari

Alessandra Caparello 12 marzo 2021 - 11:58

MILANO (Finanza.com)

Irca ha annunciato in data odierna l’acquisizione di In2Food Gourmet, leader in America nella distribuzione di prodotti europei a marchio premium, destinati principalmente al mercato della pasticceria. Fondata nel 2005, In2Food è una società privata controllata dalla famiglia Clever con sede a Duluth, Georgia.L’acquisizione di In2Food rafforza la presenza di Irca negli USA e potenzia la rete distributiva aziendale a livello globale. A seguito dell’acquisizione, la stima delle vendite generate dal Gruppo relative al mercato americano supereranno i 35 milioni di dollari. Il CEO del Gruppo Irca, Paolo Perego, commenta:“L’acquisizione di In2Food rafforza in modo significativo il nostro attuale posizionamento sul mercato americano che offre un grande potenziale per l’elevata domanda di prodotti artigianali italiani. Credo fermamente che In2Food rappresenti una perfetta sinergia per il nostro business, sia in termini di offerta complementare di prodotti che di competenza e conoscenza del settore condivisa dal management team.”Il fondatore e CEO di In2Food, Mike Clever, ha così commentato: “Siamo felici di entrare a far parte del Gruppo Irca. Rappresenta una grande opportunità per il nostro staff ed i nostri clienti, che hanno contribuito a sostenere la crescita di In2Food nel corso degli anni. Siamo entusiasti delle sinergie tra le due realtà ed emozionati al pensiero di garantire ai nostri clienti prodotti di pasticceria di elevata qualità, supportati da un’offerta di servizi eccellente.”